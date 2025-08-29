〈三山凌輝「1億円貢がせ」「趣里と結婚」報道で水谷豊『相棒』制作が遅れていた〈テレ朝は「お答えすることはありません」〉〉から続く

8月29日、お互いのインスタグラムで結婚を発表した俳優の趣里と人気ボーイズグループ「BE:FIRST」の三山凌輝。趣里が第1子を妊娠していることもあわせて発表した。三山の婚約破棄トラブルと結婚情報をいち早く報じたのが「週刊文春」だった。これまでの記事を再公開する。（初出：2025年5月22日配信、肩書、年齢は当時のまま）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

5月17日、白シャツ姿で「週刊文春」記者の前に現れたのは、人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）だ。



「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（本人SNSより）

「週刊文春」は4月下旬、三山と元婚約相手の“1億円結婚詐欺”トラブルを詳報。さらに5月上旬には、朝ドラヒロインも務めた実力派女優・趣里（34）との結婚予定を伝えていた。

この間、三山はBE:FIRSTのファンクラブ会員向けにコメントを発信したのみで、一連の報道に対しては口を閉ざしてきた。

そこで5月中旬、事務所宛に三山本人のインタビューを依頼。事務所マネージャーと代理人弁護士の同席のもと、騒動後初となる120分に及ぶ独占インタビューが実現した。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、三山の懺悔告白（1）を配信中。三山が語った「1億円貢がせ」や自身の浮気、メンバーからの言葉やファンへの思いについて詳報している。また、（2）では、趣里との結婚報道に関する三山の初めての肉声を報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）