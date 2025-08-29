月亭八方さんがYouTubeチャンネルを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は「月亭八方公式チャンネル のっかり八方」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
なんとあの月亭八方さんがYouTubeチャンネルを開設されたというニュースが飛び込んできましたよ！
チャンネル名は『月亭八方公式チャンネル のっかり八方』！
八方さんがさまざま芸人や流行りに“のっかり”ながら様々なコンテンツをお届けするという意味が込められているそうです。
流石のネーミング！わかりやすい素敵なタイトルでこの時点で一笑いしてしまいました！！
早速1本目の動画を見てみましょう。
こちらです！
●【チャンネル開設】月亭八方がかまいたちにアドバイスをもらってみた！
初回の動画のゲストがいきなりかまいたちのお二人と藤崎マーケットのお二人が登場するという超強力な布陣！！
食事をしながらこのチャンネルでどういう動画を配信していこうかというような内容で5人でトークを繰り広げているのですが、最終的に新しい芸のスタイルを模索したいという八方さんの夢語りが凄いなと感じました。
いつまでの上を目指す姿勢に感動しました。自分ももっと頑張らないといけないという勇気をもらえる動画だと感じました。
他にはこんな動画も。
●【密着】よしもと祇園花月出番合間の過ごし方
8月18日に閉館するよしもと祇園花月での、本公演出番合間の八方に密着するという動画なのですが、こういうオフショットが見られるのもYouTubeの良い所ですね。
凄く美味しいという喫茶店、コロラドで昼食のカレーを食べている様子がほっこりします。
見どころは割り箸をお水に付ける所！最後に食べるマンゴーアイスもボリューミーでとっても美味しそうです！
そして、こんな動画も他では見られない凄い動画だと感じました。
●【ギャグ神経衰弱】ギャグから生まれた楽屋ばなしを語る！
吉本の芸人さんの歴史をギャグで振り返ろうという企画動画なのですが…まずメンバーが凄い！
月亭八方さん、そしてオール阪神さん、村上ショージさん、大平サブローさん、そして天才ピアニストのお二人という謎の組み合わせ！
天才ピアニストに関してはほぼほぼ上沼恵美子さんが座っているとも受け止められるので非常に豪華なメンツでのトーク動画となっています。
そして…伝説のギャグの数々も沢山紹介されているのが非常に勉強になりました。紐づいて紹介される芸人さんの様々なエピソードも面白おかしく、芸人さんの世界って楽しいなぁ暖かいなぁという気持ちになれる動画だと感じました。
いや〜。非常に見ごたえのある動画ばかりで面白い！
今後もとっても期待大なチャンネルですね！
というわけでNicheee!は月亭八方さんの新たな挑戦を応援しています！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
