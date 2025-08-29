ナイツ土屋伸之、「のろけ話みたいですいません」夫妻の仰天エピソードに明石家さんま爆笑「全然うらやましくないわ！」
お笑いコンビ・ナイツ（塙宣之、土屋伸之）が、30日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演する。土屋は夫婦のエピソードをぶっちゃける。
【番組カット】VTRで登場！芸歴60年・おぼん・こぼん
明石家さんまの前で、バラエティーに富んだ人たちが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する人気企画「人生の選択」。ゲストにナイツを迎え、チームによる対抗戦で勝負する。
結成25年のナイツ。塙は漫才協会の会長、相方の土屋は常務理事を務めるなど、東京漫才界の代表格でもある2人の歴史を深掘りする。「大学の落研の先輩とナイツというコンビで漫才をやっていた」という塙は、土屋とのコンビは「実は2代目ナイツ」だと打ち明ける。
一方の土屋は、「（初代）ナイツのファンで客として漫才を見に行っていた」と告白。そんな2人が大学卒業後にコンビを組むことになった経緯とは。また、ナイツが早々にコントをあきらめ、漫才1本に絞る選択をした理由がクイズで出題される。
2人と親交の深い中川家は、原因が塙にあると明かし、その理由にさんまは大笑いする。さらに、ナイツの持ちネタ「ヤホー漫才」の誕生秘話をはじめ、苦渋の決断で漫才協会に入会したという裏話が明かされる。
ほかにも、「気の強い女性が好き」という恐妻家の土屋がプライベートをぶっちゃける。「深夜まで説教される。それがたまらないんですよね」と口元を緩める土屋は、「ガラケーの時はよく折られた」という仰天エピソードを披露。「スマホになって折られる回数が減って寂しい」とこぼし、「のろけ話みたいですいません」とにやける土屋に、さんまは「全然うらやましくないわ！」と爆笑する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）
重盛さと美
＜ゲスト＞
ナイツ（塙宣之、土屋伸之 ）
＜VTR出演＞
おぼん・こぼん
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
