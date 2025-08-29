¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå½Ð±é¤Ç¥³¥¹¥È¥³½éÂÎ¸³¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï¾åÀîüÏÌé¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬29Æü¡¢Âçºå¡¦Ìç¿¿»Ô¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ê9·î20Æü¡¢¸å7¡¦54¡Ë¤Î¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¶¦±é¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê56¡Ë¡¢»°Á¥Èþ²Â¡Ê42¡Ë¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¾å¾Â¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸½éÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¾Â¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç´ë²è¡£¾å¾Â¤Ï¡È¥³¥¹¥È¥³½éÂÎ¸³¡É¤Ë½ª»Ï¾åµ¡·ù¤Ç¡ÖÆù¤Î²ô¡ª¥Ñ¥ó¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡È¾Â¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤È¤·¤Æ2¸®ÊÌÁñ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤òµó¤²¡Ö¥Ù¥¿¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥Ï¥ï¥¤¤ä¤Í¡£»ÀÁÇ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£»ÀÁÇ¤¬Âçºå¤è¤êÂ¿¤¤¤Ê¡£Ä´»Ò°¤¤¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´Éô¼£¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇäµÑ¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ç¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Í¡Á¡£¡ÈËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ø¤ó¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤Ã¤Æ¼èºà¿Ø¤¬Çú¾Ð¡£Â³¤±¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤¿»°Á¥¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤Ïº£¡¢¼ç¿Í¤ÈÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èþ²Â¤Á¤ã¤ó¡¢·Ð¸³¤¢¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Î¥º§¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ä¤ó¡©¥¦¥Á¤Ï¤ªÂð¤ß¤¿¤¤¤ËÈá»´¤ÊÎ¥º§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¨¤°¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢¾Â¤Ï¾Â¤Ç¤âÅ¥¾Â¤ä¤¬¤Ê¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ3¿Í¤âÂç¾Ð¤¤¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë7·î¤Î¡ÖÅ·¿Àº×À¸Ãæ·Ñ¡×°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±¶É½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Æ±ÆÃÈÖ¤ÎÂè2ÃÆ¤Ë¤âÂç¾è¤êµ¤¡£²È¶ñ»¨²ßÎÌÈÎÅ¹¤Î¡ÖIKEA¡×¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ê¡Ö¤Ï¤¤¡¢Âè2ÃÆ¤ÏIKEA¤Ë·è¤Þ¤ê¤ä¡Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à²¬ÅÄ¤Ë¡¢¾å¾Â¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï¡Ê²¬ÅÄ¤Ç¤Ê¤¯¡Ë¾åÀîÎ´Ìé¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¾åÀî»ØÌ¾¤·¥º¥Ã¥³¥±¤µ¤»¤¿¡£