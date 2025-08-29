「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、ヘアカラーチェンジ報告「大人っぽい」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が28日、自身のInstagramを更新。髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、印象ガラリのイメチェン姿
辻は「少しオリーブいれてもらった」とつづり、新しいヘアカラーを公開。「オリーブカラー少し育ててみようかな」「どうかしら大人っぽいかな」と呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「大人っぽい」「オリーブカラー似合いすぎ」「イメチェン成功」「新鮮で素敵」「どんどん綺麗になってる」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻。2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
◆辻加純、オリーブカラーでイメチェン
