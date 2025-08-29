8月25日(月)＆9月1日(月)深夜24時30分から2週連続放送「バカリズムの10文字ホラー」！世界最短の極上ホラー「10文字ホラー」をテレビ番組化！MCはバカリズム＆ヒコロヒー！3人のホラー好き芸能人マヂラブ野田・美村里江・インパルス板倉がお題の10文字ホラーを独自に解釈しオリジナル・ショートホラードラマを生み出します！