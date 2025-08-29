「Calvin Klein似合う女はいい女」山本舞香、大胆過ぎるへそ出しショットを公開！「スタイルよすぎる」
俳優の山本舞香さんは8月29日、自身のInstagramを更新。大胆なへそ出しショットを公開し、反響を呼びました。
コメントでは、「カルバン似合うの舞香ちゃんしかおらん」「スタイルよすぎる」「かっこよくて見惚れちゃいました」「素敵な肌見せ」「Calvin Klein似合う女はいい女」「カルバンめっちゃ似合う！ 歴代で1番で」「かっこよすぎるーーーー」などの声が寄せられました。
「カルバン似合うの舞香ちゃんしかおらん」山本さんは、「カルバン・クライン原宿フラッグシップ。この忘れられない瞬間に立ち会えたことを心から嬉しく光栄に思います」と英語でつづり、10枚のソロショットを投稿。同日に、原宿でオープンしたカルバン・クライン（Calvin Klein）のフラッグシップストアを訪れたときの写真のようです。山本さんはクロップド丈の白いタンクトップと白いデニムパンツを着用しており、ブランドロゴが入ったアンダーウエアとへそが見えています。引き締まったウエストが美しいです。
へそ出し＆美脚ショットも公開11日にも、モデルショットやオフショットを公開している山本さん。こちらの投稿ではへそ出しショットに加えて、美脚が際立つ超ミニ丈のスカート姿も披露しています。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
