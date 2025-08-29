Snow Manが8月28日、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演。最新曲「カリスマックス」を披露した。

（関連：【写真】Snow Man、韓国の音楽番組オフショ続々アップ 「どんどん世界に羽ばたいてく」「最高に爆イケ」）

スーツスタイルで登場した9人は、パラパラのようなダンスを軸にしたパフォーマンスを披露。パフォーマンス動画はYouTubeチャンネル『Mnet K-POP』にて公開されており、『M2』チャンネルにはそれぞれの個人カメラ（チッケム）も公開されている。

メンバーの佐久間大介、ラウール、渡辺翔太、向井康二が自身のInstagramに出演の報告とオフショットを投稿。

佐久間は「楽しかった！！！！！！！！！ 最高に #カリスマックス でした (^^)見てくれてありがとうございました！！」「観てくれた皆さん、韓国のファンの皆さんありがとうございました！！！」「また逢いましょう！！」と報告し、オフショットを投稿。

ラウールは韓国語で「Snow Manが韓国の歌唱番組に初めて登場。ありがとう たのしかった」と綴り、タキシード衣装のオフショットを投稿。最後は後ろでボーっと座る渡辺翔太を背景にした自撮り写真も公開している。

渡辺は番組ロゴの前で、茶髪パーマ姿で両親指を立てるポーズの写真を投稿している。

向井も韓国語で、「韓国で初めての音楽放送だったので緊張しました とても楽しかった！ ありがとう！」と感想を綴り、スタジオでの写真や佐久間との2ショット写真を投稿。

それぞれのコメント欄には「大介くんの目標であった海外でのお仕事がたくさんでとっても嬉しい」「海外進出おめでとう」「Mカほんとにかっこよすぎたよーーー」などといったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）