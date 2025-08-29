防衛省が決定した来年度予算の概算要求額は過去最大の8兆8454億円となりました。

無人アセット（装備品）には過去最大となる約3128億円を計上。中でも、防衛省が2027年度中に構築することを決めた、侵攻部隊が沿岸部に近づいたときに、空中、水上、水中で数千機規模の無人アセットを使って対応する多層的沿岸防衛体制に1287億円を盛り込みました。

また、海上自衛隊に導入する無人機MQ-9B（シーガーディアン）の取得に770億円を計上したほか、これを用いて、対領空侵犯措置への無人機の活用の検証するための経費としておよそ11億円を計上しました。

そのほか、日本を攻撃しようとする相手を射程圏外から攻撃するスタンド・オフ防衛能力におよそ1兆246億円を計上し、うち、新たな事業として、極超音速誘導弾と地上装置などの取得に305億円を盛り込みました。

政府は、2023年度からの5年間を防衛力の抜本強化期間とし、5年間での防衛費の総額をおよそ43兆円にする方針で、来年度は計画の4年目となります。