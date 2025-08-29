黒潮大蛇行が終息、過去最長７年９か月続いて今年４月に終息　気象庁・海上保安庁が発表

２０１７年８月から続いていた黒潮大蛇行が２０２５年４月に終息し、その継続期間は過去最長となる７年９か月に達したことが分かりました。



気象庁と海上保安庁が８月２９日に発表したもので、１９６５年以降の観測史上最も長期間にわたる現象となりました。



■安定した大蛇行状態が継続



黒潮大蛇行とは、黒潮が潮岬で離岸した状態で安定し、かつ東海沖で北緯３２度より南に位置している状態を指します。





２０１７年８月に発生したこの大蛇行は、従来の記録である１９７５年８月から１９８０年３月までの４年８か月を大幅に上回る長期間継続しました。気象庁では２０２５年５月９日に黒潮大蛇行の終息の兆しが見えたことを発表していましたが、その後も継続的な監視を続けていました。改めて分析をしたうえで、大蛇行していない状態が安定的に持続していることが確認され、「今年４月に終息した」と判断したということです。■水産・漁業への影響気象庁の予測では、８月下旬から向こう１か月は一時的な蛇行は予想されるものの、大蛇行が見られない状態が継続する可能性が高いとされています。黒潮の流路変化は、船舶の経済的な運航コースや漁場の位置、魚種の分布、沿岸の海洋環境に大きな影響を与える重要な現象です。過去最長の７年９か月という長期間にわたる大蛇行の終息は、日本周辺の海洋環境における重要なターニングポイントとして記録されことになります。