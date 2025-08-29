浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２９日、新潟戦（３１日・埼スタ）に向けた取材に応じ、２４日に加入が発表された元スウェーデン代表ＦＷイサーク・キーセテリン（３３）について言及した。キーセテリンは７月中旬に前所属のスウェーデン１部マルメで最後の出場を果たした後、パーソナルコーチとトレーニングを続けている状況。まだチームには合流していない模様だが、指揮官は「彼が加入してくれることは、非常にうれしい。９番のポジションでチーム内競争をより活発にしてくれる選手。ハードワーカーであり、賢さ、技術もある、戦術的な規律も守ることができ、性格の面でもいい話を聞いている」と明かした。

すでにオンラインでの面談は果たしており「非常に強い個性、キャラクターの持ち主で、まじめなタイプでもあると感じました。チームとしてこういうタイプを必要としていました」と語ったスコルジャ監督。チームは今季、最大で残り１６試合を戦うが「１５試合に関わってもらえれば」と、９月３日のルヴァン杯準々決勝第１戦・川崎戦以降の起用をイメージしていた。

一方で今夏にはここまでセンターバックなどＤＦ陣の補強は行わず、レギュラー陣には負担がかかっている状況もある。８月２０日に移籍ウインドーは閉幕。リーグ戦出場可能な選手に関しては、９月１２日までは所属クラブがないフリーの選手、または育成型期限付き移籍での登録が現実的な選択肢となる。

スコルジャ監督は現状のチームについて「世界中のどの監督にきいても、選手の人数とクオリティーに、完全に満足している人はいないと思います。ただ今シーズン、こういうメンバーをそろえてもらったことには感謝しています。私はこのメンバーには可能性があると思っていますし、全員が日々ハードワークを見せています。私が監督としてしていかなければいけないことは、ＦＣ東京戦の前半でみせたパフォーマンスを９０分、続けさせていくこと。イサクが到着すれば、チーム内のバランスも少し変わってくると思います。他の攻撃の選手に対する要求も、さらに上げていくことができる」と言及。キーセテリンを含めた現有戦力を生かしたチーム力のアップを誓っていた。