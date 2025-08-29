陸上男子１００メートルの元日本記録保持者・桐生祥秀（日本生命）が２９日、東洋大・川越キャンパスの陸上競技場での練習を公開。代表入りを確実としている東京世界陸上（９月１３日開幕、東京・国立競技場）へ「個人として、世界大会では２０１９年ドーハ世界陸上ぶり（の代表）。楽しんでいきたいと思います」と笑顔で意気込んだ。

３日の富士北麓ワールドトライアル（山梨）で９秒９９（追い風１・５メートル）をマークし、東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）を突破。７月上旬の日本選手権で５年ぶり３度目の優勝を飾っており、代表入りを確実とした。

その後は予定していた国内の４試合をキャンセルし、世界陸上へ向けて調整。２４日は刺激入れのために奈良市陸上サーキットに出場し、追い風参考記録ながら１０秒０３（追い風２・８メートル）の好タイムをマーク。「タイム的にも、練習を積んでいる中で悪くない状態で走った。今は練習量を減らしながら、しっかりスピード練習ができている。ここからは一日一日、体を軽くしていきたい」と順調に状態を整えている。

２２年は国が指定する難病「潰瘍性大腸炎」を患っていたことや１０秒の壁のプレッシャーがあったことなどを明かした桐生。休養を挟み、今、陸上が「楽しいです」と爽快な笑顔だった。世界陸上で決勝の舞台に立つ自分の姿を想像することもあるといい「あそこに立ちたいという思いと、あそこでメダルを取りたいという思いは、考えれば考えるほど、テンションが上がっていきますよね。世界大会が近づいてくると。実際どうなるのか、楽しみです」。予選の行われる９月１３日へ、さらにベストコンディションへ仕上げていく。