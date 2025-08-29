35歳で4500万円の注文住宅を購入…「繰上げ返済」と「老後資金」の両立は可能？

繰上げ返済のメリットと注意点を整理する

住宅ローンを早く返すことで、利息を大きく減らすことができる「繰上げ返済」。特に35歳でローンを組んだ場合、まだ年齢的に返済期間に余裕があるため、早期に実行すれば効果は大きくなります。



メリット

・利息の支払い総額を減らせる

・毎月の返済負担を軽くできる（期間短縮型または返済額軽減型）

・退職前にローンを完済できる安心感がある

注意点

・繰上げ返済に資金を回しすぎると、手元資金が不足する

・教育費・老後費用とのバランスを欠くと後々苦しくなる

・金利が低い場合、メリットが限定的なこともある

現在の住宅ローンの金利が1％未満であれば、「借金＝悪」と考えるのではなく、利回りの良い資産形成に回す選択肢も見えてきます。



老後資金はいつまでに、いくら必要かを見積もる

繰上げ返済と並行して考えるべきは、老後資金の確保です。必要となる金額はライフスタイルによって異なりますが、平均的な試算を表1に示します。

表1

項目 金額（目安） 老後の生活費（65歳～85歳） 約3000万円（1年150万円×20年） 医療・介護費 約500～800万円 住宅リフォーム・住替え 約300万円程度 合計 約3800～4100万円以上

繰上げ返済に比重をかけすぎると、老後にこの金額が確保できないリスクがあるため、逆算してバランスを取りましょう。





繰上げ返済と資産形成、どうバランスを取るか

両立のためには、目的ごとにお金を「分けて考える」ことが大切です。表2は、35歳の年収700万円世帯の家計例をもとにした資金配分の考え方です。

表2

項目 金額の目安 住宅ローン返済 約9万円 教育費（子1人） 約3万円 生活費 約18万円 積立投資（老後） 約3～5万円 繰上げ返済用貯蓄 約2～4万円 緊急予備資金（別枠） 年間30～50万円

※筆者作成

このように、「毎月少額でも積立投資しながら、余裕がある月は繰上げ返済に回す」というスタイルが現実的です。どちらか一方に偏らず、長期的視点で進めることが成功の鍵となります。



おすすめ関連記事

繰上げ返済は「タイミング」と「金利」で考える

繰上げ返済の効果は、「いつ行うか」「どのローンに対して行うか」で大きく異なります。



効果が高い繰上げ返済のタイミング

・ローン返済開始から5～10年以内

・金利が1％以上のローン

・教育費や転職など大きな支出が予定されていない時期

返済初期は利息が多く含まれるため、早期の繰り上げで効果が高くなります。一方で、金利が非常に低い場合は、無理して返すより資産運用に回した方が得られるリターンが大きくなることもあります。



iDeCo・NISAとどう組み合わせるか

資産形成の柱として、表3のような税制優遇のある制度を活用することで、老後資金の準備を効率化できます。

表3

制度 特徴 年間上限 iDeCo 掛金が全額所得控除、運用益も非課税 約27.6万円（会社員） 新NISA 運用益が非課税、いつでも引き出せる 年間30万円

※筆者作成

繰上げ返済と並行して、これらの制度を少額でも始めておくことで、老後資金への備えを長期的に進めることが可能です。



まとめ

35歳で4500万円の住宅ローンを抱えると、返済へのプレッシャーが大きくなります。しかし、繰上げ返済のメリットを理解しつつ、手元資金や老後資金の確保とのバランスをとることで、無理のない家計運営が可能です。

「すぐに返し切ること」だけが正解ではありません。金利、ライフイベント、資産運用といった要素を柔軟に組み合わせながら、段階的に返済と資産形成の両立を目指しましょう。焦らず、計画的に進めることが将来の安心につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

