35歳で4500万円の注文住宅を購入…「繰上げ返済」と「老後資金」の両立は可能？
繰上げ返済のメリットと注意点を整理する
住宅ローンを早く返すことで、利息を大きく減らすことができる「繰上げ返済」。特に35歳でローンを組んだ場合、まだ年齢的に返済期間に余裕があるため、早期に実行すれば効果は大きくなります。
メリット
・利息の支払い総額を減らせる
・毎月の返済負担を軽くできる（期間短縮型または返済額軽減型）
・退職前にローンを完済できる安心感がある
注意点
・繰上げ返済に資金を回しすぎると、手元資金が不足する
・教育費・老後費用とのバランスを欠くと後々苦しくなる
・金利が低い場合、メリットが限定的なこともある
現在の住宅ローンの金利が1％未満であれば、「借金＝悪」と考えるのではなく、利回りの良い資産形成に回す選択肢も見えてきます。
老後資金はいつまでに、いくら必要かを見積もる
繰上げ返済と並行して考えるべきは、老後資金の確保です。必要となる金額はライフスタイルによって異なりますが、平均的な試算を表1に示します。
表1
繰上げ返済に比重をかけすぎると、老後にこの金額が確保できないリスクがあるため、逆算してバランスを取りましょう。
繰上げ返済と資産形成、どうバランスを取るか
両立のためには、目的ごとにお金を「分けて考える」ことが大切です。表2は、35歳の年収700万円世帯の家計例をもとにした資金配分の考え方です。
表2
※筆者作成
このように、「毎月少額でも積立投資しながら、余裕がある月は繰上げ返済に回す」というスタイルが現実的です。どちらか一方に偏らず、長期的視点で進めることが成功の鍵となります。
繰上げ返済は「タイミング」と「金利」で考える
繰上げ返済の効果は、「いつ行うか」「どのローンに対して行うか」で大きく異なります。
効果が高い繰上げ返済のタイミング
・ローン返済開始から5～10年以内
・金利が1％以上のローン
・教育費や転職など大きな支出が予定されていない時期
返済初期は利息が多く含まれるため、早期の繰り上げで効果が高くなります。一方で、金利が非常に低い場合は、無理して返すより資産運用に回した方が得られるリターンが大きくなることもあります。
iDeCo・NISAとどう組み合わせるか
資産形成の柱として、表3のような税制優遇のある制度を活用することで、老後資金の準備を効率化できます。
表3
※筆者作成
繰上げ返済と並行して、これらの制度を少額でも始めておくことで、老後資金への備えを長期的に進めることが可能です。
まとめ
35歳で4500万円の住宅ローンを抱えると、返済へのプレッシャーが大きくなります。しかし、繰上げ返済のメリットを理解しつつ、手元資金や老後資金の確保とのバランスをとることで、無理のない家計運営が可能です。
「すぐに返し切ること」だけが正解ではありません。金利、ライフイベント、資産運用といった要素を柔軟に組み合わせながら、段階的に返済と資産形成の両立を目指しましょう。焦らず、計画的に進めることが将来の安心につながります。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー