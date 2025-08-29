トヨタ「新スポーティセダン」発表！ 約560万円＆全長4.6m級の「ちょうどいいサイズ」採用！ 1.8リッターエンジン採用の「カローラアルティスGRスポーツ」尼国に登場

トヨタの新スポーティセダン！

トヨタのインドネシア法人は2025年8月20日、4ドアセダン「カローラアルティス」のハイブリッド車（HEV）に新たなグレード「GRスポーツ」を設定し、発売しました。

カローラアルティスは、日本の「カローラ」にあたる4ドアセダン。現行モデルは2018年に登場した12代目で、150以上の国と地域で販売されています。

基本骨格は共通化されているものの、日本仕様はグローバル仕様よりやや小さく、デザインも細部が異なります。

インドネシアで販売されるカローラアルティスはグローバル仕様です。ボディサイズは全長4630mm×全幅1780mm×全高1455mm、ホイールベース2700mm。

パワートレインは1.8リッターガソリンと1.8リッターハイブリッドの2種類を設定します。その後者のスポーティグレードとして追加されたのがGRスポーツです。

トヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠する同グレードは、従来の上質さに加え、スポーティなスタイルを求めるユーザーに向けた仕様となっています。

エクステリアでは、フロント＆リアバンパーがアグレッシブな専用デザインとなるほか、サイドスカートとブラックトランクスポイラー、17インチブラックホイールを装着。ドアミラーカバーもブラックにして、精悍で引き締まった雰囲気を強調しています。

ボディカラーは、プラチナホワイトパールマイカ、ブラックマイカメタリック、そしてGRスポーツ専用として新設定されたレッドマイカメタリックの3種類を設定します。

インテリアはブラック基調とし、シートやトリムにレッドステッチをあしらい、さらにシートベルトのカラーもレッドとすることで、視覚的にも走りへの高揚感を演出しました。

システム最高出力122馬力を発生するパワートレインに変更はありませんが、電動パワーステアリングの制御を見直すことで、レスポンスのダイレクト感を強めています。価格は6億4490万ルピア（約560万円）です。