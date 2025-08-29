山中湖の野外フェス「ラブシャ」Mrs. GREEN APPLEの撮影、急きょOKに きょう大トリで出演
スペースシャワーTV主催の野外音楽フェスティバル「SWEET LOVE SHOWER 2025」がきょう29日から3日間、山梨・山中湖交流プラザきららで開催。きょうのトリで出演するMrs. GREEN APPLE（以下ミセス）の撮影が急きょOKとなり、ファンから歓喜の声が集まっている。
【写真】SNS投稿もOK！「ラブシャ」ミセス撮影OKの詳細
同フェスは前日28日、公式インスタグラムで各アーティストの撮影可否タイムテーブルを公開。ミセスのステージでは写真・録画撮影を全面禁止としていた。
それがきょう29日、公式インスタグラムが更新され、「本日出演のMrs. GREEN APPLEですが、急遽、お客様による写真・動画の撮影が可能となりました。また、撮影した写真・動画はSNSへのアップロードも可能です」と報告された。
この発表に「すごいやん」「現地の方！頼みました！かっこいいミセス撮ってきてください！！」「激アツ〜、！！」「ラブシャ ミセスのおすそ分けいただけるわけですね」「みんなよろしく頼んだ」「現地に行けないので、みなさんの投稿楽しみにしています」など喜びの声が集まっている。
ミセスの出演は午後7時15分からを予定。なお撮影は、カメラ付き携帯電話のみ撮影可能で、一眼レフ等のカメラ機材は禁止。また、演奏の妨げになるフラッシュ撮影も禁止。顔より上に携帯電話を上げての撮影は「周囲のお客様の迷惑となりますのでお控えください」と呼びかけている。
