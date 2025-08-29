俳優「高橋克典」が“愛車”の「高額バイク」を公開！ 渋すぎる「カワサキ」どんなモデル？

俳優「高橋克典」の「渋すぎる愛車」とは

俳優の高橋克典さんが2025年8月19日、自身の公式ブログを更新。

愛車について綴った内容を公開しました。

【画像】超カッコイイ！ 「高橋克典」×「高額バイク」を画像で見る！

一体どのような愛車を所有しているのでしょうか。

高橋克典さんの高級バイクどんなモデル？（Photo：時事）

高橋さんは、8月19日の「バイクの日」に合わせて、自身の愛車カワサキ「Z1000 MKII」をブログで紹介しました。

「このカクカクしてるデザインが良いんだな」と語り、「最近は乗れていないけれど、暑さが落ち着いたらツーリングに行きたい」と、想いをつづっていました。

Z1000 MKIIといえば、1978年から1980年にかけて販売された大型バイクで、カワサキを代表する名車のひとつ。角型タンクや直線的なデザインが特徴で、“角Z”の愛称でも親しまれています。

生産期間はわずか2年と短いながらも、現在では600万円を超える高価格帯で取引されることもあり、クラシックバイク市場でも高い人気を誇ります。

高橋さんのブログには、実車を撮影した写真が複数枚掲載されており、燃料タンクやサイドカバーなどが直線的にまとめられた精悍なスタイルが印象的です。

深みのあるブルーのボディカラーに加え、角型のテールランプや外装に施されたゴールドのラインがきらびやかに映え、当時の雰囲気を残しながらも丁寧に手入れされている様子が伝わってきます。

ブログには、ユーザーから「愛車のバイク素敵ですね」「マークII、楽しみですね！どうぞ良い走りを！」「バイク、すごく綺麗に手入れされていますね！」など多くの反応が寄せられていました。

※ ※ ※

なお、8月17日に放送された日本テレビ系のバラエティ番組では、長年所有していたカワサキの名車「Z2」を手放したことを報告。「かわいがってくれるっていう後輩がいたので、引き取ってもらった」と語っていました。

Z2は、1999年公開の映画「サラリーマン金太郎」で、高橋さん演じる主人公の愛車として劇中に登場しました。この作品をきっかけに、高橋さんが実際にZ2を長年所有していたことは、バイクファンの間でも広く知られています。

現在は、Z1000 MKIIを大切に乗り継いでいるという高橋さん。クラシックバイクへの深いこだわりが伝わるその姿に、引き続き注目が集まりそうです。