バドミントンの五十嵐有紗選手が28日、「Happy 1st Wedding Anniversary」と題し快晴の青空の下幸せいっぱいなウエディングフォトを公開しました。

パリ五輪混合ダブルスで“ワタガシペア”として銅メダル獲得後の2024年8月28日に元選手で現コーチの五十嵐優さんと結婚を発表し、東野有紗から五十嵐有紗となりました。

「先月の沖縄の新婚旅行で記念にWedding Photoを撮りました この日はかんかん照りのお天気で、2人とも代謝が良過ぎて汗だくで撮影をしました。笑」と報告。五十嵐選手は淡い赤色のドレスを身にまといタキシード姿の優さんと沖縄の透き通る海をバックに笑顔を浮かべました。

さらに「海の中に入った撮影も出来て、最後は2人でびちゃびちゃになりながら楽しく撮影できました」とコメント。白いドレスに着替えた五十嵐選手は腰まで海につかり思い出に残る写真を撮影しました。

「あっという間の一年。これからもたくさん笑って、たくさん言い合いしましょう笑 いつも支えてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです」と締めました。