ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤¬Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ë¡ÖÀÇ¸»¤ÎÊÐºßÀ§Àµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾¡¡Åìµþ¤È¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Î³Êº¹¤Ë¶¯¤¤·üÇ°
Åìµþ¤ËÀÇ¤¬°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤é¤¬Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ë¸½¾õ¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ÎÀÇ¼ý¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î¤«¤éÂè1»Ò¤â0ºÐ¤«¤é2ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ°éÎÁ¤¬Ìµ½þ²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²Æ¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ï´ðËÜÎÁ¶â¤¬Ìµ½þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸©ÃÎ»ö¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½»Ì±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡Ö¸©¶¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÀÇ¸»¤ÎÃÏ°è´Ö³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦ÁíÌ³Âç¿Ã¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©¡¡¹õ´äÃÎ»ö
¡ÖÅìµþÅÔ¤Ï¶â¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡£°ìÈÌºâ¸»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¹ñ¤Î¶¦ÄÌ¤Î·¹¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅìµþÅÔ¤À¤±¤Ï¥É¡¼¥ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀéÍÕ¸©¡¡·§Ã«ÃÎ»ö
¡ÖÀÇ¼ý´ðÈ×¤¬¤â¤¦º¬ËÜ¤«¤é´Ö°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¡Ê¹ñ¤Ë¡Ë¸«Ä¾¤·¤ÎµÄÏÀ¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËèÇ¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤·¡¢¸òÉÕÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸½ºß¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂåÂØ¤È¤Ê¤ë¹±µ×ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
