ペキニーズの「てんてん」くん（4歳・男の子）は、この日「わんこ専用証明写真」（株式会社FLAFFYが展開）を体験しました。これは、人間用の証明写真機をベースに開発された、犬やその他ペットを撮影できるセルフ撮影機です。



見本として並ぶわんこたちの写真は、どれもカメラ目線でビシッと決まった仕上がり。飼い主のXユーザー・てんてんの毎日さん（@Yeti_tenten）は、70種類以上のフレームやステッカーの中から好みを選び、いざ撮影に挑みました。



ところが、てんてんくんはそっぽを向いたり、すきを見て脱走しようとしたりで、なかなか前を向いてくれません。おやつで誘ってみれば、今度はおやつに目線が釘付け。七転八倒の末に完成した証明写真は、かろうじて顔が写っていたのは1枠だけ。残り3枠には、てんてんくんのお尻や飼い主さんの手が写り込んだシュールな仕上がりになりました。



その奮闘ぶりが伝わる投稿は瞬く間に拡散し、2.9万件超の“いいね”を獲得。飼い主さんは体験を振り返って「証明写真ガイドライン」を自作。不適切な写真例として「態度が悪い」「行き倒れている」などのショットをてんてんくんで再現し、多くの人を笑顔にしています。飼い主さんに詳しい話を伺いました。



◼️撮影舞台裏と“NG写真集”の誕生秘話

ーー撮影時の状況を教えてください。



「友人の助けを借りて撮影しました。最初は友人がおやつで気を引き、カメラの方を向かせようとしてくれたのですが、どうしても私の方を見てしまって…。次に、私がおやつを持ってカメラ側に誘導してみたのですが、おやつ欲しさに近づきすぎてしまい、結果ドアップに。近すぎて毛しか写っていない写真になってしまいました。さらに、おやつを持つ私の手が映り込んでしまう始末で…。そんなこんなで、あっという間に8回のシャッターが切られて終了。撮り直しの機能はなく、8枚の中からマシなものを4枚選んで投稿しました。他の写真は、てんてんが写っていなかったり、私の必死な顔が映り込んでしまっていたり、とても公開できる仕上がりではなかったです」



ーー完成した写真を見た感想は？



「『なんて難易度が高いんだ…！！』と衝撃でした。気づけば一瞬で8回のシャッターが切られて、なすすべもなく終わっていました。しかも人間のプリクラより高くついたのですが、撮影中の動画をもらえたのは嬉しかったです。結果的に、とてもてんてんらしい写真で、今ではとても気に入っています。たまに見返してはクスッと笑える、大切な思い出になりました」



ーー「証明写真NG例」を作ろうと思ったきっかけは？



「当時、SNSで愛犬や愛猫の“証明写真ガイドライン”を作るのが流行っていたんです。てんてんは表情がとても豊かなので、これはNG例を作りやすそうだと思って挑戦しました。お気に入りのNG例は、どれも好きすぎて選べないのですが…特に『態度が悪い』バージョンが一番気に入っています」



ーーどんな性格の子ですか？



「ペキニーズらしく、とにかくマイペースです。やりたいときにやりたいことしかしない！ という感じで、名前を呼んでも気分じゃなければ絶対に来ません。ドッグランでも気分が乗らなければ走らず、すやすや寝て過ごしています。また、とても控えめで、ドッグランではほぼ“すみっコぐらし”。お友だちがプロレスを始めると、すっと逃げて遠くから見守っています」



ユニークすぎる仕上がりに、リプ欄は爆笑の渦に包まれました。



