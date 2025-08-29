＜弁償するべき？＞娘が壊してしまったお友だちのプールバッグ。弁償するのは当たり前？【前編まんが】
私はメイコ（33）。年中の娘、ネネがいます。今、下の子を妊娠中で、これから子どもを2人育てることを考えると夫婦2人ではなかなか難しく、両親や夫と相談をして、実家近くに引っ越しを決めました。保育園も転園したのでまだ慣れておらず、ママ友もいません。新しい保育園は延長保育が長いので、お迎えに行った時間に他の保護者がいないこともよくあります。ママ友を作ろうとは思っていないのでそれは問題ないですが、知り合いがいないとトラブルがあったときに困ることも……。
前の保育園で持ちものを壊されときは、トラブルを避けるために、壊した相手は告げられませんでした。
ですから、壊された相手は泣き寝入りで、自分で買うか修理するシステムだったのです。もしかしたらこちらが知らないだけで、わが子も誰かのものを壊している可能性もあるので、それで納得をしていました。
そのため、前の保育園の常識が他の保育園でも常識だと思っていたのですが……。
先生はきっぱりと「同じものを探して弁償するべきです」と、言いました。今まで通っていた園の方針とは違い、私は戸惑ってしまいました。実家に行き、実母に相談してみると……。
実母も園の対応を不思議に思ったようです。
故意ではなくてもネネが壊してしまったので、弁償をする旨は理解しました。しかし、相手のご意向をうかがうべきではないでしょうか？ 弁償をしてほしいのか、直すのか、他のものを買うから現金がいいのか……。
だから手紙を渡して謝罪と弁償方法を聞きたいと言ったのに、保育園の先生に呆れた顔をされてしまったのです。実母もそれがいいと言っているし、私もそうするべきだと思っています。担任の先生が勝手に判断して言っているだけだと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
