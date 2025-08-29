8月25日、うだるような暑さの東京・表参道で人々が熱い視線を送る先に人気K-POPアイドルTWICE・モモの姿を発見。黒色のタイトなロングドレスにお団子ヘアを合わせ、大胆に空いている綺麗なデコルテラインに駆けつけたファンは釘付けになっていた。

「モモさんはミューズを務めるコスメブランド『Wonjungyo』の新作発表イベントで表参道ヒルズに現れました。彼女も毎日使用しているというスキンパックをサプライズで1年間分プレゼントされると、嬉しさを滲ませていましたよ。お手入れされた肌もさることながら、引き締まったウエストも見どころでした。

そして何より注目を集めたのはブラックのストラップレスドレスでしょうね。肩ひもがないタイプでハリウッドスターには大人気のスタイルです。ただ当然、ずり下がったり、胸元があいてしまうなどの“危険性”も高いドレスです。モモさんが着ていたのは脇に深いカットも入っているので、実質ワイヤーフレームだけで支えている状態です。これを着こなすのだから勇気がありますね」（ファッション誌ライター）

突然現れたスターに通行人も目を丸くして語る。

「誰でも観覧できる場所でイベントをしていたのですが、モモさんがいてかなりびっくりしましたよ。気付いたファンが徐々に集まってきて人だかりができていました。もともと100人ほど観覧客を招待していたようで、9割以上は女性でした。

関係者枠の招待のなかには元NGTの荻野由佳さんもいましたよ。第一子妊娠中なのでかなりお腹がぽっこりしていましたね。当の本人はモモさんを見られて満足そうでした。やはり”胸元パカパカ”のドレスには正直目を奪われましたよ」

「NHK紅白歌合戦」に幾度も出演しており、日本の芸能界にも多くのファンを持つTWICE。7月からは5カ月間にわたりワールドツアーをおこなっている。

「同グループの人気は世界のなかでも日本で圧倒的に高く、モモさんは表参道のイベントに参加する直前の23日と24日は愛知県の『バンテリンドームナゴヤ』でライブをおこなっていました。さらに同月30日、31日には福岡県で開催される予定で休む暇もない過密スケジュールです。一部のSNSでは過労を心配する声が聞こえてくるほどですね。ツアーファイナルを迎えるのが12月14日のバンコクですから、それまでは走り切るのでしょう。日本のファンとしては年末の紅白への出演も期待しているでしょうね」

体調とドレスの着こなしには十分気を付けてほしい。