韓国の人気俳優ソン・ジュンギ(39)とチョン・ウヒ（38）が29日、ダブル主演FOD独占配信ドラマ「マイ・ユース（My Youth）」配信直前イベントとして、西武新宿PePe前広場に“サプライズ”で登場。約2000人のファンが駆けつけ、大興奮だった。

ソンとチョンは、同ドラマのプロモーションのため来日。新宿に“ゲリラ出現”するイベントは25日に告知され、会場には約2000人ものファンが駆けつけた。

2人が登場すると、会場からは黄色い大歓声。猛暑の中で登場を待ち続けてくれたファンの多さにソンとチョンは「うわ〜」「ありがとうございます」と感無量の様子。会場隣のビルからも手を振るファンの姿があった。

2人は流ちょうな日本語であいさつ。ソンは「日本のファンの皆様にお目にかかることが出来て本当に感激。暑い中お待ちくださって本当に感謝です」と笑顔。チョンも「素晴らしい思い出をここ日本で作ることが出来たと思います」と感謝した。

ファンが持つ応援ボードに書かれたリクエストに応じるなど、神対応で約20分間交流。「秋の季節にピッタリな作品」。「皆さんの胸の中に長く残る作品になればいいなと思います」とアピールした。

イベント前に行われた会見では、2人が流ちょうな日本語を披露。笑顔で登場したソンは「こんにちは。ドラマ『マイ・ユース』でソンウ・ヘを演じましたソン・ジュンギです。どうぞ、よろしくお願いいたします」とあいさつ。ダブル主演のチョン・ウヒも登壇し「こんにちは、チョン・ウヒです。お会いできて本当にうれしいです」と同じく日本語で続けた。

つらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いた同作。フジテレビが運営する動画配信サービス FODにて2025年9月5日より、独占配信される。