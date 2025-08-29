女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、双方のインスタグラムで正式発表した。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里の第1子妊娠も報告した。

趣里と三山は連名で「いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告

趣里が第1子を妊娠していることも明かし「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と伝えた。

そして「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

2025年は大物芸能人の結婚報告が相次いでいる。年始の1月には、女優の伊藤沙莉がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」で、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表した。同月には「平成ノブシコブシ」の吉村崇も結婚を発表した。

ひな祭りの3月3日には女優の筧美和子が一般男性との結婚を発表した。

WEST.の桐山照史と元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんも結婚を報告。桐山は「これからも変わらず、心穏やかに支え合いながら、高め合っていける関係を築き上げていきたいと思います」と伝えた。STARTO ENTERTAINMENTでは「SUPER EIGHT」大倉忠義も結婚を発表した。

4月にはタレントの岡田結実が直筆の文書で結婚を報告。歌舞伎俳優の中村七之助は一般女性との結婚を発表し、所属事務所を通じて「未熟な二人ではございますが今後ともご指導ご鞭撻（べんたつ）のほどひとえにお願い申し上げます」とコメントした

6月にはお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が一般女性との結婚を発表。モデルの泉里香はサッカー日本代表DF谷口彰悟との結婚を発表した。

7月には俳優の松下洸平が結婚を発表。関係者によると、お相手は一般女性だという。

8月にはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが電撃結婚を発表した。