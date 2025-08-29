2年ぶりのリーグ優勝が目前に迫った阪神はこのオフ、莫大な恩恵を被りそうだ。

数々の経済効果を算出する関大名誉教授の宮本勝浩氏が28日、阪神優勝時の経済効果を発表。全国で約1084億円、関西地域では約976億円とした。一昨年（2023年）の関西地域での約872億円を大幅に上回るばかりか、05年以降の優勝チームでは最大の経済効果になるという。

主な内訳は、阪神ファンの飲み代の増加額が約337億円、親会社・阪急阪神ホールディングスの株価上昇効果額が約57億円、百貨店・スーパー・商店街での売り上げ増加額が約45億円となっている。実際、23年日本一の際には、阪神百貨店の11月の売り上げが前年同月比で50％も増えた。

これらはあくまで球団外の数字であるが、球団も巨額の収益を得ることは確実だ。

主催試合における1試合平均の観客動員数は、8月19日時点で4万1542人。昨季とほぼ横ばいだが、夏の甲子園期間中は甲子園より収容人数が少ない京セラドーム大阪での試合が多かったこともあり、シーズン終了時では前年を上回る可能性はある。

最大6試合で18億円の臨時収入

そのうえ、リーグ優勝を果たしてCSファイナルステージを6試合主催すれば、収益は昨年の比ではない。チケット代やグッズ販売など、1試合当たり3億円規模の売り上げがあるといわれ、最大6試合で18億円の臨時収入を得ることになる。

前出の宮本氏が言う。

「今回の経済効果は物価上昇、親会社の株価上昇の影響も大きいですが、佐藤輝明の大活躍をはじめ、フレッシュな選手が多く一軍で活躍するなど、ファンとしても物凄く魅力あるチームになっていることも大きい。親会社は23年の日本一を受けて、過去最高の水準の収益を得ましたが、今回は23年をさらに上回る収益を得るのではないか」

そんな中、親会社からは、「日本シリーズはぜひとも、新庄剛志監督率いる日本ハムとやりたい。話題性は十分で、さらなる利益を生むのは間違いない」と、ソロバンをはじく音が聞こえてくる。

