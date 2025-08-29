28日に開幕した米女子ゴルフFM選手権（マサチューセッツ州TPCボストン=6598ヤード・パー72)の優勝賞金は61万5000ドル。日本円で約9000万円は、5大メジャーとツアー選手権を除けば最高額ということで注目を集めている。

【現地レポート】型破りな新大会は大好評、男子トーナメントのあり方に一石を投じた

一方で、ポイントランキング96位の渋野日向子のように、下位の選手たちは、来季のシード権や次戦終了後に決まるアジアシリーズの出場権を得るため、上位を狙う大事な試合でもあるのだが、この3人にそんな低レベルの話は関係ない。

ポイントランク3位の竹田麗央（22歳.1743P）、4位西郷真央（23.1601）、5位山下美夢有（24.1584）だ。

現在1位のJ・ティティクル（22）は2300P。5位山下とは716P差。逆転は可能だ。

米女子ツアーのポイント配分は通常の大会は

優勝 500

2位 320

3位 230

4位 180

5位 145

10位 75

15位 55

と、80位まで続く。

ちなみに、今季のメジャー5大会はすべて終了したが、以下のように通常の冠大会よりポイントが高い。

優勝 650

2位 416

3位 299

4位 234

5位 188.5

10位 97.5

15位 71.5…

西郷はシェブロン選手権に勝ち、山下も全英女子を制して得た650P大きいわけだが、竹田は昨季、国内で年間女王に輝き、山下も2022年から2年連続で女王になっている。つまり、ツアールーキーの竹田と山下は史上初の日米両ツアーでの女王の可能性があり、西郷は米ツアーでの戴冠を視野に入れている。

ツアー関係者がいう。

「今季のティティクルの優勝は冠大会1勝のみ。全米女子プロ4位、エビアン2位でポイントを稼ぎ、通常大会のべスト10入りも6回。ポイントランク4位だった昨年も2勝、ベスト10フィニッシュも10回と常に上位にいるのでポイントが高い。前週、B・ヘンダーソン（27）と優勝を争ったM・リー（29）も今季は長尺パターに変えて6月の全米女子プロに勝つなど好調が続いている。竹田ら日本勢が2人を逆転するのは、容易ではない。残り試合で3回ぐらいは優勝を争い、最低1勝したい。他の試合でもベスト10は外さず、トップ2の背中にピッタリとはりつきツアー選手権の成績次第という展開になればおもしろい」

今回は、米女子メンバー13人全員が出場。初日最高位は2アンダー31位タイの古江彩佳、岩井明愛、千怜の姉妹。竹田、西郷、山下は１アンダー47位タイ。首位は７アンダーのキム・セヨン他2人。