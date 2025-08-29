プロバスケットボールチームの千葉ジェッツが27日、公式YouTubeチャンネルを更新。所属する渡邊雄太選手が19年ぶりに母校を訪れ、小学生時代に父親と励んでいたトレーニングを実演しました。

当時の先生から校長室に案内された渡邊選手。小学校の卒業アルバムには「NBAに入る夢があります」と当時の文集を読み返します。「コービー(・ブライアント)の大ファンになってからNBA選手になりたいと言っていた」と3年生の頃から夢を口にしていた渡邊選手は実際に2018年にNBAグリズリーズと契約し、日本人2人目のNBAプレーヤーとなり6シーズンにわたり4チームでプレーと夢を実現させました。

グラウンドに出ると懐かしさに浸ります。グラウンドの大外を最大40周も走っていたと明かし、一生懸命走ったご褒美に電柱をゴールに見立ててシュート練習をやっていたと話します。「僕のリングです」と満面の笑みで電柱を紹介する渡邊選手。

実際に当時父親と行っていたシュート練習を披露。電柱の変な所に当たってあさっての方向に行くボールを追いかけるなど、当時を回顧します。「お父さんとずっと勝負していました。お父さんも大概負けず嫌いなんで、僕に負けることを嫌がってた。ズルされてたずっと」と笑みを浮かべながら当時の思い出を語りました。