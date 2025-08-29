【山粼武司 これが俺の生きる道】#19

【前回を読む】キャッスルで結婚式を挙げるはずが…「派閥の親分」の一言で断念、ヒルトンになった

「一軍」という場所はプロ3年目まで縁がなかった。2年目の1988年にはチームがリーグ優勝したけれど、「まったくの他人事」という感覚。優勝した実感がないどころか、自分にとっては何の関係もない出来事のひとつでしかなかった。

10月7日のヤクルト戦。ナゴヤ球場で優勝が決まった。星野仙一監督の就任2年目のV。興奮したファンがグラウンドに乱入するハプニングもあったが、この2週間前、9月19日に昭和天皇が「ご重体」というニュースが世間を駆け巡り、日本全国が自粛ムードに包まれていた。「祝勝会」は「慰労会」と名前を変え、ビールかけや優勝パレードは中止。派手な行事は軒並みなくなった。

優勝したチームにいたとはいえ、戦力になっていなかった。何の恩恵もなかった一方で、「勉強のため」と言って一軍の試合を見に行かされていた。寮生はホームゲームの場合、必ずナゴヤ球場で五回までは観戦するのがルール。当時、捕手だった俺は試合前練習のBC（バッティングキャッチャー）もやった。今ではどこの球団もアルバイトの子たちがその役割を務めていることがほとんどだが、同期の選手とローテーションで回しながら、打撃ケージでボールを受けた。

一軍から声がかかったのはプロ3年目を迎えた89年。9月7日の広島戦でようやくベンチ入りを果たした。

いざ一軍に上がると観客の数や熱気に緊張したり、二軍に戻るとお客さんの少なさに「燃えねえなあ」とガッカリしたり、ないものねだりみたいなのは常にあった気がする。

でも、一軍昇格の知らせに「うれしい」という感情はまったくなかった。

二軍のマネジャーから「明日から一軍だって。頑張ってこいよ」と言われても、「よし、活躍してやるぞ」とはならず、むしろ「うわ、一軍だよ。最悪だ」という感情が先に立った。

理由はもちろん、星野仙一監督の存在だ。シーズン中、一軍に上がったことはなくとも、87年秋に経験した地獄の浜松キャンプでその恐ろしさは痛感していたし、試合中にカミナリが落ちることは、先輩たちから十分すぎるほど聞かされていたからだ。

一軍に行けば、予想通りルールや規則が多く、気が休まる日はなかった。二軍時代は練習がきつくて疲れ果てているのに、デーゲームだから朝が早いのがツラかった。

一軍に上がればナイター生活になるから、朝10時くらいまで寝ていられる。それでも寝足りないなあと思うのに、星野監督時代は遠征先でも必ず朝食を朝10時くらいまでに食べないといけなかった。これが意外とストレスだった記憶がある。

そのせいか、夢と希望を抱いて一軍に行った記憶はまったくない。

（山粼武司／元プロ野球選手）