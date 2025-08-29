BRAYEのリップはシルバニアの赤ちゃんよりコンパクトだしmanyoさえあれば急なお泊まりも楽勝！人気韓国コスメがセブン-イレブンに登場

コスメ好きのみんなに朗報です。話題の韓国コスメ「BRAYE（ブレイ）」「manyo（マニョ）」のミニサイズが、なんとセブン-イレブンで買えるようになります!!

編集部に実物が届いたのでチェックしてみたところ……コンパクト＆優秀すぎて大人気の予感しかありません。

【トレンドのチャームコスメ♡】

「BRAYE」は2024年5月に韓国で誕生。アクセサリー感覚で持ち歩けるデザインと実用性から、SNSでも話題になったブランドです。

今回セブンに登場するのは、トレンドのチャームコスメとして人気の「リップスリーク」ボールチェーン付きミニサイズ「リップスリークミニ」（1210円)！

シルバーのかっこいいヴィジュアルですが、サイズはシルバニアの赤ちゃんよりもコンパクト。これは人気になりそうです。

【コスメとしても優秀！】

全8色のラインナップのうち、今回は「04セヴィ」と「05イズ」をお試しさせていただきました。

「04セヴィ」はくすみローズ、「05イズ」はピンクベージュ。リップとしてはもちろん、お肌になじませるとチークとしても活躍します。

高発色ですが、どちらもシアーなので濃くなりすぎません。綺麗なツヤ感かつ肌なじみも抜群！

指紋が付きやすいのだけが気になりましたが、キーホルダーとして付けておいても今っぽいデザインになりコーデにもスパイスを効かせてくれるのも秀逸です。これならバッグの中をごそごそ探さなくても気になったときにサッとお直しできますよ♡

【manyoもセブンで買える！】

自然由来成分にこだわったスキンケアアイテムを幅広く取り揃え、日本でも人気の韓国のスキンケアブランド「manyo」のミニサイズもセブンで買えるようになりました。

中でも便利そうなのは、「ガラク Day＆Night トラベルキット」（418円）です。

・クレンジングオイル 1包

・ソーダ泡洗顔 2包

・ガラクナイアシン3.0エッセンス 2包

・ガラクトミースキントナー 2包

・ガラクトミーエッセンスクリーム 2包

manyoで人気のスキンケアが1泊用の個包装セットになっているから、旅行用にはもちろん、急なお泊まりやお試し用にもぴったりすぎます！

【ありがとうセブン…！】

人気の韓国コスメ＆スキンケアは、改めて使ってみてもやっぱり優秀でした。ミニサイズだから気軽に買えるのも嬉しくて、美容好きとしてはセブン-イレブンさんありがとうの気持ちでいっぱいです♡

2025年8月30日から順次販売されます。どれも数量限定なので、気になった方はお早めにセブンイレブンに向かってください！

※本文中の価格は全て税込です。

参考リンク：Instagram@braye_jp、manyo

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

