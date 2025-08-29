ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂæÏÑË¬Ìä¡¡ÍêÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤Ø
¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢ÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆ¾å±¡¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥«¡¼·³»ö°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤È¥Ç¥Ö¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼µÄ°÷¡ÊÆ±¡Ë¤¬29Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢ÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£
ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷Ä¹¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤Ï2016Ç¯6·î¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥±¥¤¥ó»á°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¦¥£¥Ã¥«¡¼»á¤ÎË¬Âæ¤Ï²¼±¡µÄ°÷»þÂå¤Î2001Ç¯°ÊÍè24Ç¯¤Ö¤ê¡£
ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥Ã¥«¡¼¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼Î¾»á¤ÏÍêÁíÅý¤Î¤Û¤«¡¢é«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤äÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¡¢³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¹â´±¤é¤È¤âÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¾ÃÂ©¶Ú¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾»á¤Ï22Æü¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤ä¥°¥¢¥à¡¢¥Ñ¥é¥ª¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÎòË¬Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤¬Íè½µ¡¢À¤³¦¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¡£¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÎ¾µÄ°÷¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤Ï¡¢ÊÆÂæ´Ö¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¼¨¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¾áÍ¤Äç¡¢²¹µ®¹á¡¢¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
