日本時間午後９時半に７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．６％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．６％上昇から変わらないとみられている。１４日に発表された予想を上回る７月の米生産者物価指数では、ＰＣＥ価格指数の算出に利用される項目の１つであるポートフォリオ運用サービス費の上昇が目立っており、７月の米ＰＣＥ価格指数も７月の米生産者物価指数と同様、上振れするようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には７月の米個人所得や７月の米ＰＣＥ、同午後１０時４５分には８月の米シカゴ購買部協会景気指数も発表される。７月の米個人所得は、大方の予想が前月比０．４％増となっており、前月比では２カ月続けて増加すると見込まれ、７月の米ＰＣＥは、大方の予想が前月比０．５％増となっており、前月比では２カ月続けて増加するとみられている。８月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が４６．０となっており、前月の４７．１を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられている、



さらに、日本時間午後９時には８月の独消費者物価指数速報値も発表される。大方の予想は、前年比２．１％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．０％上昇から加速すると見込まれている。



MINKABU PRESS

外部サイト