2025年8月26日、中国メディアの九派新聞は、吉林省長春市の公園である女性がゴキブリを放つ様子を撮影した動画がSNSに投稿され、ネット上で物議を醸したと報じた。

記事によると、問題の動画は25日に中国のSNSに投稿されたもので、撮影日時と撮影地点のテロップとともに、赤い花柄のスカートの中年女性が、青い箱から何かを緑地帯に注いでいる様子が映っていた。投稿者が「一人だったので近づけなかったが、彼女が去った後に確認したらゴキブリだった」と語り、ゴキブリの写真も添付した。

ネットユーザーからは「なぜゴキブリを放すのか」と理解に苦しむ声や、「繁殖力が強く、まん延したら駆除しきれない」といった懸念の声が数多く寄せられたほか、害虫駆除業者が仕事を得るための自作自演ではないかという憶測や、病原菌を運ぶ可能性から警察に通報すべきだという意見も出た。また、一部のユーザーからは放たれたのが体長10〜15ミリで、繁殖数が多く生命力が強いという「チャバネゴキブリ」ではないかという推測も出ているという。

記事によると、広州市天河区疾病管理センターの専門家は「ゴキブリは40種類以上の病原体を媒介し、分泌物や排泄物などを通じて病気を広めたり、アレルギー反応を引き起こしたりするためゴキブリを放す行為は容認できない」と指摘し、著名な法律専門家の羅翔（ルオ・シアン）氏は「放たれたのがワモンゴキブリなどの外来種であった場合、外来侵入生物の持ち込みや遺棄などを禁止する刑法改正法に抵触する犯罪になる」との見解を示した。

現場を管轄する警察機関は26日、ゴキブリを放つ人物がいたことを認めるとともに、警察官が現場に駆けつけて女性を説諭したうえで立ち去らせたことを明らかにした上で、女性について「（精神状態が）あまり正常ではなかった」とコメントした。なお、警察官によると、放たれたゴキブリは「普通のゴキブリ」だったという。（編集・翻訳/川尻）