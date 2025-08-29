◎「第３３回東大阪市長旗争奪野球大会」（８月２３、２４日・花園セントラルスタジアムほか）◆小学生の部 ▽決勝 大阪泉州ボーイズ１０−８香芝ボーイズ

大阪泉州がリベンジＶを果たした。香芝には直前の古都小学生大会で延長７回タイブレーク負け。当時６回１得点の打線が、約２週間を経て初回７得点と発奮した。

１２歳の誕生日の濱田主将が、１死二、三塁から右中間へ先制の２点二塁打し火をつけた。「古都大会で打てず、お父さんに叱られた。この試合に向けて工夫してきました」。左脇が開き、振り上げ気味だったスイングを矯正した成果が出た。

１点差とされた４回には、山下遼が２点二塁打を放ち突き放した。山下遼は２点差の３回無死二、三塁で３番手で登板。相手の勢いも止めた右腕は「絶対に抑える気持ちでした」と汗をぬぐった。

主力２人が鶴岡一人記念大会に選抜され不在だったが、チャンスを得た５年生の橋谷が初回に適時二塁打し「感触は完ぺきでした」とドヤ顔。６年ぶり優勝を目指す関西秋季大会へ向け、収穫のある大会となった。

〇…香芝ナインは古都小学生大会からの連続Ｖは逃したが、初回７失点から猛反撃し意地を示した。最終回となった４回、２点差に迫る中前適時打を放った阪は「僕が打たないと試合が終わる。絶対に打ってやろうと思った」と前向き。惜敗に小野田主将は「勝てた試合。みんなで２大会連続優勝しようと話していたが、最後に打線がつながらなかった」と悔しそうだった。