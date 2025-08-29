¡Ò»ýÂ³²ÄÇ½ÀÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿©ÎÁÀ¸»º¡Ó¥·¡¼¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¤ Errigal Bay »ñ¸»ÊÝ¸î¤Ø¸·³Ê´ÉÍý
ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÎäÅà¤Ä¤Ö³
ÃÏ¸µ¤Î¼º¶ÈÌäÂê¤È¼ã¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤òÍ«Î¸¤·¤¿¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¿ÀÉã¤¬¡¢1962Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¿å»º²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼¡£
ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹©¾ì¤ÏIFS¡Ê¹ñºÝ¿©ÉÊµ¬³Ê¡Ë¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯Ç§Äê¤òÃ£À®¡£¥é¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ì¡Ê¼êÄ¹¤¨¤Ó¡Ë¡¢¤Ä¤Ö³¡¢¥«¥Ë¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤òÀ¤³¦¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿å»º´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É»º¶È¤Û¤É¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼ÉûCEO¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢µû»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµù¶È²þÁ±·×²è¤Ë»²²è¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿å»ºÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¤±Æþ¤ìÃÊ³¬¤«¤éµÏ¿¤ò¤È¤ê¡¢³°Éô¤Îµ¬À©Åö¶É¤Ê¤É¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¹©¾ì¤ÎÇÓ¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾ô²½¤òÅ°Äì¡£½ã¿è¤Ê¿å¤È¤·¤ÆÀî¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Å·Á³¤Î¥µ¥±¤¬ÁÌ¾å¤¹¤ëÀ¶¾ô¤Ê¿å´Ä¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¸þ¤±¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÎäÅà¤Ä¤Ö³¡£¼÷»Ê¸þ¤±¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤ëÂç¤¤á¤Î¤à¤¿È¤Î¤Û¤«¡¢³ÌÉÕ¤¤ä¾®¤µ¤á¤ÎÄ´ÍýÍÑ¤âÂ·¤¨¤ë¡£
¤à¤¿È¤Ï³Ì¤ÎÇËÊÒ¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤òÌÜ»ë¤Ç¸¡ºº¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï24t¥³¥ó¥Æ¥ÊÃ±°Ì¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤¬Â¿¤¯¡¢Í¢Æþ¸å¤ËÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ÇÆó¼¡²Ã¹©¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÃí°Õ¿¼¤¤¤Î¤Ç·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÉûCEO¡Ë¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë