¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡ÛÌÀÀÐ¤¬Ê¡°æÂç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢Â³£Ö¡¡¹¶¼é¤Ë¥¹¥¤Ê¤·¡ÄÅìÂçºå»ÔÄ¹´úÂç²ñ
¡ý¡ÖÂè£³£³²óÅìÂçºå»ÔÄ¹´úÁèÃ¥ÌîµåÂç²ñ¡×¡Ê£¸·î£²£³¡¢£²£´Æü¡¦²Ö±à¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë¢¡Ãæ³ØÀ¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡¡¢¦·è¾¡¡¡ÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º£´¡Ý£±°²²°¥Ü¡¼¥¤¥º
¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó£²»à°ìÎÝ¡£ºÇ¸å¤Ï±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡¢¹ÔÂ¼¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹¥Êá¡£»°ÎÝÂÇ¤âÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤¿Ãæ·ø¼ê¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤·´î¤ÖÌÀÀÐ¥Ê¥¤¥ó¤Î¸µ¤ØÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÏÉÞÀî¤À¡££µ²ó¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¹¤²¤¿¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¤Ï¡¢ËþÎÝ¤È¤·¤¿¸å¤ËÈøäÆ¤Î£²¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£Åê¤²¤Æ¤â£µ²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Çµß±ç¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é»³Æâ¼ç¾¤éÃæ¿´Áª¼ê¤Ï¡¢£³Ç¯À¸¤é¤È½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤ò·Ð¸³¡£²Æ¤Ï»ÙÉôÍ½Áª½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢»³Æâ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇÉé¤±¤Æµã¤¯ÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼«¿È¤é¤Ï¡¢£··î¤ÎÊ¡°æÂç²ñ¤ËÂ³¤¯£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££³£±Æü¤ÎµþÅÔÂç²ñ·è¾¡¤â¾¡¤Á¡¢ºÇ¹â¤ÎÀª¤¤¤Ç´ØÀ¾½©µ¨Âç²ñ¤Î»ÙÉôÍ½Áª¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡»¡Ä°²²°¥Ê¥¤¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´²ó£²»à¤«¤éÀ¾Â¼¡¢µÜÂ¼¡¢Æ£ËÜ¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¼½Ð¤·ÈÖÄ¹¤³¤ÈÆ£ËÜ¤Ï±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö¤Þ¤º¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¼¤À¤±¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½øÈ×¤Î¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ß·ÅÄ¼ç¾¤Ï¡ÖÌÀÀÐ¤Ï¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤Îº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤¬¡¢¥¦¥Á¤¬¥ß¥¹¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£