¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢9·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Á8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¤¤ç¤¦29Æü¤Ë¡¢¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ëÌç¿¿ÁÒ¸Ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¡×¥³¥¹¥È¥³¤òËþµÊ¤¹¤ë²¬ÅÄ·½±¦¡õ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤é
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢1989Ç¯¤Î¡ØÅ·¿Àº×À¸Ãæ·Ñ¡Ù°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¡£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£°ì¤Ä¤Î¸Ø¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê½êÂ°¡Ë»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¤°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢50Ç¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢µ®½Å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤»þ¤«¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¾å¾Â¡£²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âËº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Å»ö¤¬1ÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ç¤âÀ¸¡¹¤·¤¯»Å»ö¤¬1ÈÖ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºÐ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é´Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¢Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ï·ù¤ä¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö¥È¥²¥È¥²¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤í¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤ê¥Ü¥±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀí¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀë¸À¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ç¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¤¬Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¡Ö¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó»þ¡¢¡ÊÌµÆñ¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦»ä¤Ï°úÂà¤Î¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤¤¤³¤È¤â¥¥Ä¥¤¤³¤È¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º¢¹ç¤¤¤è¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¾Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦¤ò½éÂÎ¸³¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¿Í¡Ê¡á¾Â¤ê¿Í¡Ë¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥×¥ì¥¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¡£½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¥³¥¹¥È¥³¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¡È¥³¥¹¥È¥³¤Î¾Â¤ê¿Í¡É¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤È»°Á¥Èþ²Â¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
