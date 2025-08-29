ËÉ±Ò¾Ê¤Î³µ»»Í×µá¡¡²áµîºÇÂç8Ãû8454²¯±ß¤ò·×¾å¡¡¹¶·âÍÑÌµ¿Íµ¡¤ò¿ôÀéµ¡¼èÆÀ¤Ø
ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂç¤Î8Ãû8454²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÎÊ¶Áè¤ÇÀïÆ®¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Î¼èÆÀ¤Ë²áµîºÇÂç¤Î¶â³Û¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ±ÒÈñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±5Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½43Ãû±ß¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¤½¤Î4Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÌµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ëËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Î¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë²áµîºÇÂç¤Î3128²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎãÇ¯¤Î¤ª¤è¤½3ÇÜ¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤ÎÊ¶Áè¤ÇÌµ¿Íµ¡¤ÎÍøÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1287²¯±ß¤Ï¿ôÀéÂæ¤Î¹¶·âÍÑÌµ¿Íµ¡¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Å¨¤¬±è´ßÉô¤Ê¤É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ºÝ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖSHIELD¡áÂ¿ÁØÅª±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¡×¤òÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¨¤Î¼ÍÄø³°¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²»Â®¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¶ËÄ¶²»Â®Í¶Æ³ÃÆ¤Î¼èÆÀ¤ò¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆ¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1Ãû246²¯±ß·×¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢±§ÃèÎÎ°è¤Ç¤ÎºîÀïÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡×¤ò¡Ö¹Ò¶õ±§Ãè¼«±ÒÂâ¡×¤Ø²þÊÔ¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
