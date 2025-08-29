株式会社マウスコンピューターは、8月29日（金）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」に参加。クリエイター向けブランド「DAIV」をはじめとする各種製品をセール価格で販売している。

ノートPC、デスクトップPCのいずれにも割引きが設定されている。セール価格として値引きされている製品のほか、クーポンを使用することで割引きされるものもある。

例えば、インテル Core i7-13650HX プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載したノートPC「DAIV R6（32GB/1TB SSD）」は、参考価格24万9,800円のところ15%OFFの21万2,300円となる。

そのほか、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225とNVIDIA GeForce RTX 5060が搭載されたDAIVのデスクトップPC「DAIV KM（32GB/1TB SSD）」は、2万5,000円OFFのクーポンが配布されており、22万9,800円で購入可能である。

なお、マウスコンピューターでは、公式サイトおよび直販店でもセールを実施している。

セール名

Amazon スマイルSALE



セール期間

2025年8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分