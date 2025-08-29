Snow Man公式TikTokにて 岩本照・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太が野球場でカリスマックスチャレンジを行う動画が公開された。「カリスマックス」は、8月25日にリリースされた、パラパラを現代流にアップデートした新曲。

【動画】岩本・渡辺・向井・阿部・宮舘が野球少年を引き連れカリスマックスチャレンジ＆MV

■夜の野球場で野球少年を従えダンス

動画は「人生は好プレーMAX」と添えて公開。黒スーツにサングラス姿の5人が夜の野球場のグラウンドで、岩本を先頭に向井＆渡辺、宮舘＆阿部の順に三角形を描くように並び、後ろには黒と青の野球のユニフォーム姿の少年たち、さらには審判も。

野球場のダイヤモンドを背に、表情をひとつも変えずに一糸乱れぬパラパラを踊る5人＆少年たち。「みんなブレないのすごい」「ひーくんセンターキマってる」「しょっぴー体幹ありすぎ」「こーじ笑ってる？」「阿部ちゃんかわいい」「舘様やっぱりキレッキレ」などといったファンの声が続々と到着している。

■岩本照・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平・宮舘涼太のカリスマックスチャレンジ

■「カリスマックス」MV