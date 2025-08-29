15時の日経平均は88円安の4万2740円、ファストリが46.19円押し下げ 15時の日経平均は88円安の4万2740円、ファストリが46.19円押し下げ

29日15時現在の日経平均株価は前日比88.47円（-0.21％）安の4万2740.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは877、変わらずは74。



日経平均マイナス寄与度は46.19円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が16.21円、ファナック <6954>が12.66円、ＫＤＤＩ <9433>が11.14円、リクルート <6098>が10.84円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を74.96円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が14.86円、フジクラ <5803>が14.01円、中外薬 <4519>が5.67円、電通グループ <4324>が5.60円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、卸売、建設と続く。値下がり上位には電気・ガス、輸送用機器、保険が並んでいる。



※15時0分13秒時点



株探ニュース

