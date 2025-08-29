◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

第２ラウンドが進行中。３位から出た６月の日本女子アマ覇者の中沢瑠来（るな）は４バーディー、２ボギーの７１で回り、通算７アンダーの上位でホールアウトした。「前半は昨日よりもいいバーディーパットがたくさんあった。後半は苦しい場面というか、ボギーが来てしまったので、微妙な感じ」と苦笑いを浮かべた。

スタートの１番パー５でグリーン左ラフからチップインバーディーを決めると、２番では残り１３０ヤードの第２打を８番アイアンでピン手前２メートルにつけ、スコアを伸ばした。「目標にしていた予選通過をクリアできた。明日からはちょっと順位が気になったりもあると思うけど、そういう時こそ自分のやるべきことや、目の前の一打に集中してプレーしたい」と気を引き締めた。

穏やかな性格ながら、コースに出るとスイッチが入る。メンタルコントロールが苦手だったが、最近は落ち着いてゴルフができている。「ちょっとのミスも許せないみたいな感じだったけど、それだと疲れる。イライラするよりは、次を考えるようにしている。イライラして、ショットのミスを続けて、チーン、みたいなことを今まで何回も何回もやってきた。多分学習したんじゃないかなかと思う」。２２歳は成長を実感している。

竹田麗央、川崎春花らと同じ２００３年度生まれのダイヤモンド世代。「同級生や身近な人が活躍するのが目に入ってくる。はやくそっちに行きたい」と瞳を輝かせた。日本女子アマの優勝によって５度目の挑戦となるプロテストは２次予選までが免除となり、１１月の最終から出場する。史上９人目のアマチュア優勝なら、プロテストを待たずにプロになれる。「あまりがっつかないで、イライラしないで、という感じで」決勝ラウンドに臨む。