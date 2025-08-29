『オッド スクワッド 出動!ヘンテコ捜査局』10月5日（日）より地上波初放送！

子どもだけの捜査局「オッド スクワッド」が算数を使ってヘンテコな事件を解決！ 『Helpsters お助けモンスターズ』のティモシー・マッケオンが手掛ける『オッド スクワッド 出動!ヘンテコ捜査局』（原題：Odd Squad UK）が10月5日（日）より地上波初放送！

『オッド スクワッド 出動!ヘンテコ捜査局』とは？

算数の知識と便利なガジェットを使って、奇妙でヘンテコな事件やヴィランの悪だくみを、子どもだけの捜査局「オッド スクワッド」がすっきり解決！

イギリスのあちこちでヘンテコな事件が起き始める。「オッド スクワッド」97531支局を率いるキャプテン・オーは、メンバーのオジーの提案で世界最高と称される有名エージェントのオルリーを応援に呼ぶことに。だが、やって来たのはナイアガラの滝支局に所属する別人のエージェント・オルリーだった！

キャラクター紹介

オルリー（アシャ・ソエタン）

ナイアガラの滝に住み、そこで活動しているエージェント。イギリスのオッド・スクワッド支局に呼ばれ、増加する“奇妙さ”を抑える手助けをする。

オジー（アレクサンダー・ショウ）

イギリスにあるオッド・スクワッド支局のエージェント。

キャプテン・オー（シェリー・ラゴディンスキー）

オッド・スクワッド支局の責任者。

オノム（サミール・サイモン・キーガン）

オッド・スクワッド支局の科学者。

『オッド スクワッド 出動!ヘンテコ捜査局』＜Eテレ＞放送情報

［放送予定］2025年10月5日スタート 毎週（日）17：25〜

［音声］ ステレオ2か国語 （主音声：日本語吹き替え／副音声：英語）

［NHKプラス］同時・見逃し配信有り

