Image: アンカー・ジャパン

「電気が使える」＋αの安心を。

防災バッグっていろんなアイテムがあって、避難時に活用できるさまざまなアイテムが用意されていますよね。

モバイルバッテリーでおなじみのAnkerも、ポータブル電源やモバイルバッテリーを組み合わせた防災バッグ「Anker PowerBag」を展開していますが、2025年モデルは安心度がさらにアップしています。

これまでどおりポータブル電源やケーブルといった電源の安心に加えて、食料や軍手なども同梱したオールインワン仕様に進化しているのです。

9アイテムを備えて電力も生活もサポート

「Anker PowerBag 2025」のパッケージの内容は…

・ポータブル電源：「Anker Solix C300 Portable Power Station」 ・モバイルバッテリーにもなるUSB充電器：「Anker 511 Power Bank（PowerCore Fusion 5000） 」 ・USB充電ケーブル：「Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル 0.9m 」「Anker PowerLine lll Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m」 ・⻑期保存⾷ 「煮込みハンバーグ」「プレーンデニッシュ」「7年保存水」 ・簡易トイレ「トイレの⼥神 PREMIUM」 ・避難時の備品：「軍手」

という6種9アイテムを用意。

ポータブル電源はスマホやPCの充電だけでなく、LED照明を点灯させたり、扇風機を動かしたりもできますね。小容量のコンパクトサイズだけど、スマホなら約19回ほど充電できるので、家族みんな＋お隣さんのスマホを充電できる安心感があり。

ケーブルもセットになっていますからスマホ電源まわりの不安は解消できそう。

加えて、長期非常食や、簡易トイレ、軍手なども備わっているので、とりコレで選んでおいても、安心できるそうですねー。

この「Anker PowerBag 2025」はアンカーの直販ストアで3万6990円。

ポータブル電源だけでも、標準価格3万4990円なので実はかなりお得度高め。日常生活の中でポタ電も使えて、非常時にも役立つ防災セットとして、検討してみてください。

