ディズニー映画『バンビ』(1942)の原作である児童文学「バンビ 森の暮らし」をホラー映画化した『子鹿のゾンビ』が８月29日(金)より公開。本編映像と初日特典が解禁された。

大人になったバンビが、化学薬品によって獰猛なモンスターへ変貌し、家族を殺した人間に復讐する本作。初解禁された本編映像は、獰猛なバンビと人間たちとのスリリングな追いかけっこを切り取っている。キッチンで身を隠す人間たちにバンビが忍び寄るシーンはまるで『ジュラシック・パーク』のよう。さらにひとりの女性がバスルームに逃げ込むも、バンビがヒヅメでどうにかドアノブを回し、侵入してくるという衝撃シーンも。ツノが入り切らないので結局壁をブチやぶっているところがちょっと微笑ましい。

初日来場者特典は、日本オリジナルのイラストを使用したポストカード。目が充血し、口から血を滴らせたバンビととんすけが描かれており、犠牲者のものと思しき頭蓋骨も転がっている。とってもキュートだね。

『子鹿のゾンビ』

８月２９日(金)より新宿ピカデリー他全国公開

