気象庁は９月も平年以上の気温を予想

東京都心で１０日連続の猛暑日を記録するなど、全国的に厳しい残暑が続いている。

今年の夏は各地で歴代の最高気温を更新。熱中症の搬送者は、過去最多だった昨年を上回るペースで推移している。暑さは９月以降も続く見込みで、残暑の熱中症対策が欠かせない。（林麟太郎、尾藤泰平）

「まだまだ暑いから油断しないでね」。２６日午前、東京都墨田区の「高齢者みまもり相談室」相談員小林美緒さん（２６）が、区内で一人暮らしをする女性（８５）方を訪れ、熱中症への注意を呼び掛けていた。

自転車で８５歳以上の高齢者宅を回っている小林さん。手元の「熱中症指数モニター」には「厳重警戒」と表示されていた。小林さんは、「エアコンを使っていますか」と声をかけ、塩分補給タブレットを手渡した。女性は「１人で倒れたら大変。夜も冷房をつけています」と汗をぬぐった。

墨田区に８か所ある相談室では昨年５〜９月、熱中症対策のため延べ４２５９軒の高齢者宅を訪問した。中には「風にあたると膝が痛む」とエアコンの電源を切っている人や、「トイレが近くなる」と水分を取りたがらないお年寄りもいた。

過去には、エアコンが作動していない部屋で高齢男性が倒れていて、病院に搬送されたケースもあり、小林さんは「対策が命を守ることにつながると粘り強く伝えていきたい」と語る。

梅雨明け前から「異常な気温」

今年は梅雨明け前から暑い日が続き、気象庁は、月平均気温の最高を塗り替えた６月と７月について「異常な気温」と表現した。

８月は、群馬県伊勢崎市で国内観測史上最も高い４１・８度を記録。埼玉県鳩山町と静岡市で４１・４度、群馬県桐生市で４１・２度を観測し、昨年までの国内最高の４１・１度を上回った。総務省消防庁によると、５月から８月２４日までの全国の熱中症搬送者数は８万４５２１人（速報値）に上り、過去最多だった昨年を超えるペースで推移している。

東京都監察医務院によると、東京２３区では今年、８月２６日までに熱中症で死亡した９８人のうち９５人が６０歳以上だった。７０歳代が４２人、８０歳代が３２人と多く、屋内で９３人が亡くなり、８割はエアコンを設置していないか、使っていなかった。

持病悪化のリスク

気象庁によると、９月も太平洋高気圧が日本列島に張り出し、平年以上の気温となる日が多そうだ。昨年９月は全国の熱中症搬送者が初めて１万人を超えており、警戒が求められる。

医師らでつくる「熱中症予防啓発ネットワーク」代表で救命救急医の犬飼公一さん（３８）は「暦だけで夏が終わったと判断するのは危険だ」と指摘する。暑さによるダメージの蓄積にも注意が必要だといい、犬飼さんは「体に負荷がかかり続けると、糖尿病患者は血糖値が上がるなど持病が悪化するリスクが高まる。エアコンの使用や水分補給といった基本的な対策を徹底し、規則正しい生活を心がけてほしい」と話している。

室温は「２８度」目安に

熱中症対策で重要になるのが室内の温度管理だ。環境省はエアコン使用のポイントとして、▽室温は「２８度」を目安にし、温度計でこまめにチェックする▽扇風機で空気を循環させる▽フィルターを２週間に１度掃除する――などを挙げる。

効率のよい使い方も気になるところ。空調大手のダイキン工業によると、日中３０分程度の外出なら電源をつけたままにした方が節電につながる。風量は「弱」よりも「自動」の方が電気代が抑えられるという。

自治体も対策を急ぐ。東京都は３０日から、高齢者らが対象のエアコン購入補助を、９０００円〜７万円から一律８万円に引き上げる。江戸川区は今夏、７５歳以上の高齢者がいる全世帯に、エアコンの電気代などに充てる５０００円の給付を始めた。福岡県太宰府市は今年度、６５歳以上の世帯のエアコン購入時に上限３万円を補助する事業を実施した。