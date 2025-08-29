「夏秋シフト」どんな服買う？→【ユニクロ】「きれい見えカーデ」が大正解かも！

秋らしさを意識したいけれど、気温はまだ夏そのもの。そんな時にぴったりなのが、【ユニクロ】の半袖カーディガンです。襟付きデザインがきれい見えを後押しして、リブ素材のほどよいフィット感でスタイルアップも狙えます。羽織りとしても一枚着としても使えるから、季節の変わり目に頼れるアイテムになりそう！

上品に決まる襟付きニットカーデ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン/半袖」\2,990（税込）

リブニットカーディガンに、ポロシャツの要素を組み込んだ1枚。襟付きデザインが高見えポイントになり、カジュアルながらもきちんとした印象に。半袖タイプなので即戦力としてコーデ投入しやすく、着こなし次第で秋本番まで長く使えそうです。スラックスと合わせればオンの日に、デニムなら抜け感たっぷりのカジュアルにと、シーンレスでの活躍が期待できます。カラバリはグリーンのほか、オフホワイト、ベージュ、ネイビーの全4色。

素材と色味で秋を先取り

大人かわいいコーデが得意なインフルエンサー@ma_anmiさんも、秋先取りアイテムとしてリブカーデをチョイス。「素材感とカラーで一気に秋っぽさアップ」とコメントするように、着こなし全体のムードを更新してくれるのが魅力です。ややコンパクトなシルエットだから、スタイルアップ効果も狙えそう。ボタンの開け閉めで表情を変えながら、アレンジを楽しむのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M