

瀬戸内とんかつ 豚まどの「豚まどロースかつ膳 1380円（150g）」

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。夏バテ気味の体や気分をアゲアゲにするのは、やっぱり「揚げ物」！ 岡山からはサクサク・ジューシーな「とんかつ」を紹介します！

岡山市北区の杜の街プラザにある「瀬戸内とんかつ 豚まど」は素材にこだわるとんかつの専門店です。

一番人気は赤身と脂のバランスがいいロース肉がたっぷり味わえる「豚まどロースかつ膳」です。

（瀬戸内とんかつ 豚まど／ブゼル ディピカ 店長）

「衣はサクサクで肉はしっかり火を通して仕上げるのがこだわりです。ピーチポーク肉を使っております。脂があっておいしいです」

使っている豚肉はきめ細やかな肉質と甘い脂が特徴の岡山県産ピーチポーク。

さらに揚げ方にも工夫があります。最初は低温の油で6分。じっくり火を通すことで、やわらかく、ジューシーに。次に高温で2分揚げて香ばしくサクッと仕上げます。

衣のサクサク感と肉厚でジューシーなうま味が口いっぱいに広がりますよ！

うれしいことにご飯、豚汁、キャベツはおかわり自由！満腹、間違いなしですね！

さらに、おすすめがあります。店長「ディピカさんのカツカレー」です！

（瀬戸内とんかつ 豚まど／ブゼル ディピカ 店長）

「まかないとしてたまに食べさせていたんですけど、おいしいので商品にして出したらということがあって」

約20種類のスパイスを加えた店長オリジナルのカレーはとんかつとの相性もピッタリです！ 辛さは普通から激辛まで4段階から選べます。

豚肉には夏に不足しやすいビタミンB1もたっぷり。とんかつパワーで残暑を吹き飛ばしましょう！