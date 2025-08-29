28歳・元人気子役の美山加恋、香港ディズニーを楽しむ様子を全力シェア! まぶしい自撮りショットを公開!
女優で元人気子役の美山加恋が自身のInstagramを更新。香港ディズニーランドを満喫している様子を自身の自撮りショットを添えて投稿した。写真は複数枚投稿されたが、特に美山が白いキャミソールのトップスで、カチューシャを付けた姿が印象的だ。
美山加恋は、2004年に放送されたドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」で草なぎの娘役を演じ、天才子役としてたくさんの反響が寄せられた。美山は2020年の20歳の誕生日に自身のInstagramのアカウントを開設、27歳の誕生日を迎えた一昨年の投稿でファンからは、「もー27歳？見えない あの小さかった加恋ちゃんが 信じられない」と驚きのコメントが寄せられていた。
