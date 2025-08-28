【2025年9月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2025年9月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。
動画配信サービスのU-NEXT（ユーネクスト）では、映画・ド …
U-NEXTで2025年9月に配信予定の海外ドラマ
『警視モンタルバーノ シチリア島の事件簿』
9月1日（月）配信スタート
イタリアの作家アンドレア・カムラーティの小説シリーズが原作。シチリアを舞台にグルメで女好き、規則を破ることも平気な主人公が、弱者を守り事件を解決していく国民的な人気を誇る本格ミステリードラマ。
『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿』シーズン7〜10
9月1日（月）配信スタート
2014年にニュージーランドでスタートした人気ミステリー。古い車とカントリーミュージックを愛す刑事のマイク・シェパードが主人公。一見のどかで平和な小さな町ブロークンウッドで不可解な殺人事件を捜査していく。
『ラ・ブレア』シーズン2
9月1日（月）配信スタート
サンゼルスの街に突如現れた巨大な陥没穴の先に広がる紀元前1万年の世界を舞台に、命懸けのサバイバルをしながら再会を果たすべく奔走する家族の姿を描いたSF超大作。
『リドリー〜退任警部補の事件簿』シーズン2
9月1日（月）配信スタート
イギリス発の人気ミステリー。レコードとウイスキー、そして家族を愛するアレックス・リドリーは優秀な刑事として活躍していたが、妻と娘を亡くしたことから早期退職して静かに暮らしていた。自分の後任には信頼を置く後輩のキャロルを指名したものの、彼女は着任後に初めて任された捜査でリドリーに協力を求める。その事件の被害者は、リドリーが14年前に担当した誘拐事件の容疑者だった…。
『DOC-わたしを思い出す日まで-』シーズン1【独占】
9月5日（金）配信スタート
イタリア発の大ヒット作『DOC（ドック） あすへのカルテ』のアメリカ版リメイク。
ミネソタ州ミネアポリス。ウェストサイド病院の内科部長エイミーは事故で記憶障害を負い、直近8年間の出来事を忘れてしまう。離婚や息子の死、恋人との関係も覚えていない彼女は職を失うが、医療への情熱は衰えず、かつての夫マイケルに懇願し、新人医師のように再出発を図る。
『TASK／タスク』【独占】
9月8日（月）配信スタート
マーク・ラファロ主演でブラッド・インゲルスビーの原作をドラマ化。社会的緊張や、捜査官が直面する道徳的な葛藤を描くHBOシリーズ。
『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』シーズン3【独占】
9月8日（月）配信スタート
大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』の人気キャラクター・ダリルを主人公に、ノーマン・リーダス主演で描くスピンオフの第3シーズンが登場。舞台はスペインへ。ダリルとキャロルは、故郷への帰還を目指し、過酷な旅を続ける。
U-NEXTで2025年9月に配信予定の洋画
9月1日（月）
『抱きしめたい』
『劇場版 おさるのジョージ5／めざせカウボーイ』
『瞳をとじて』
9月2日（火）
『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』【独占】
9月3日（水）
『サブスタンス』
『シンシン／SING SING』
『FEMME フェム』【独占】
9月4日（木）
『貴公子』
9月17日（水）
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』
『罪人たち』
配信中
映画『F1®/エフワン』
『スーパーマン』
（海外ドラマNAVI）
Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.