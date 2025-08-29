ピーチ・アビエーションは、国内線・国際線を対象とした「旅フェス」第5弾を、8月29日正午から9月4日まで開催する。

搭乗期間は9月18日から2026年3月28日まで。ミニマム運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。片道最低運賃は以下の通り。スタンダード運賃にも設定がある。

「旅フェス」は5週連続で開催し、今回が最終週となる。

・大阪/関西発着

ソウル/金浦（3,000円）、長崎（3,190円）、仙台（3,290円）、奄美（3,490円）、宮崎（3,690円）、福岡・鹿児島（3,990円）、石垣（4,490円）、札幌/千歳（4,590円）、沖縄/那覇・ソウル/仁川（4,990円）、上海/浦東（5,290円）、香港（7,990円）、台北/桃園（8,990円）、高雄（9,990円）、シンガポール（10,290円）、バンコク/スワンナプーム（12,390円）

・東京/成田発着

奄美（3,990円）、札幌/千歳（4,190円）、福岡（4,890円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,190円）、台北/桃園（8,990円）

・東京/羽田発着

上海/浦東（7,590円）、台北/桃園（9,990円）

・名古屋/中部発着

ソウル/金浦（3,000円）、仙台（3,590円）、沖縄/那覇（4,690円）、札幌/千歳（4,990円）、台北/桃園（10,990円）

・札幌/千歳発着

仙台（3,590円）、福岡（5,690円）、沖縄/那覇（8,990円）

・福岡発着

福岡〜沖縄/那覇線（3,290円）、福岡〜石垣線（4,490円）

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。