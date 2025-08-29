棚橋弘至、筋肉タレント横川尚隆の腕に驚愕!「タイムラインが横川さんと並んでしまって」「レベチ」
新日本プロレスの棚橋弘至が自身のXを更新。「腕トレ終えて、インスタ投稿したら、タイムラインが横川さんと並んでしまって…」と投稿、自身の腕トレーニングの成果の写真とボディービルダーでタレントの横川尚隆が自身のアカウントに投稿した腕の写真を並べた様子に感想を述べている。
この投稿にファンからは「これは「鍛える」だけで培われたものなのでしょうか…？」「魅せる筋肉と闘う筋肉は違いますよ！」「笑っちゃったwけど腕フェチには嬉しい♡」のような称賛のコメントが多く寄せられた。
腕トレ終えて、インスタ投稿したら、タイムラインが横川さんと並んでしまって…,— 棚橋 弘至 (@tanahashi1_100) August 28, 2025
ううっ。レベチ(￣(工)￣) pic.twitter.com/cmIIOeYrc8