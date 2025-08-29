1歳の女の子が車の乗り物で遊んでいたら、大型犬が…『絶対に離れたくない』尊すぎる姿が37万再生 あまりにも平和な光景に反響
妹のことが大好きなゴールデンレトリバーさん。みんなで遊びに出かけたものの、どうしても離れたくなかったようで…？その後の平和すぎる光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破。たくさんの反響が寄せられることとなりました。
【動画：1歳の女の子が車の乗り物で遊んでいたら、大型犬が…『絶対に離れたくない』尊すぎる姿】
室内ドッグランにおでかけ
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主であるご夫婦は、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんと暮らしています。
今回は、室内ドッグランに遊びに出かけたときの様子を紹介しました。到着するなり、部屋中を駆け回って大喜びしたといううにくん＆おからちゃん！ほのちゃんも、ゆっくりと芝生の上を歩いたそうです。
このドッグランには過去に訪れたことがあったとか。そのとき気に入っていたミニカーを発見して、遊ぶことにしたといいます。
ミニカーに挑戦するも…！？
まずは、パパとほのちゃんがミニカーに乗ってドライブ。しかし、うにくんとおからちゃんは必死の形相で追いかけてきたそうです。とくにおからちゃんは、なんだか心配そうなご様子…。おからちゃんはほのちゃんのことが大好きで、どこかへ行ってしまわないか不安だったのかもしれません。
そこで、次はほのちゃんとおからちゃんが乗車してみることに。試し乗りだけしてほのちゃんを降ろすと、不満に思ったおからちゃんは「プー」とクラクションを鳴らしたとか！どうしてもほのちゃんと離れたくないおからちゃんに、思わずホッコリ…♡
最後はみんなで大はしゃぎ♪
そのあとは、ほのちゃんが一人で乗ったり、車を変えたりして遊んだのだそう。もう1台のミニカーは音楽が鳴る仕様だったそうで、ほのちゃんは体を揺らして楽しそうだったといいます。
しかし、最後はみんなで広い部屋を駆け回って遊んだとか！おもちゃで遊ぶのも楽しいけれど、やっぱり3兄妹で自由に駆け回るのが一番なのかもしれません。ボールを咥えて大満足の表情のおからちゃん、大好きなほのちゃんとたくさん遊べてよかったね♪
仲睦まじい3兄妹の休日の姿に思わずホッコリした人は多い様子。無邪気にコロコロと遊びまわる様子は、見ているだけで元気をもらえます！
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。