妹のことが大好きなゴールデンレトリバーさん。みんなで遊びに出かけたものの、どうしても離れたくなかったようで…？その後の平和すぎる光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破。たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が車の乗り物で遊んでいたら、大型犬が…『絶対に離れたくない』尊すぎる姿】

室内ドッグランにおでかけ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主であるご夫婦は、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんと暮らしています。

今回は、室内ドッグランに遊びに出かけたときの様子を紹介しました。到着するなり、部屋中を駆け回って大喜びしたといううにくん＆おからちゃん！ほのちゃんも、ゆっくりと芝生の上を歩いたそうです。

このドッグランには過去に訪れたことがあったとか。そのとき気に入っていたミニカーを発見して、遊ぶことにしたといいます。

ミニカーに挑戦するも…！？

まずは、パパとほのちゃんがミニカーに乗ってドライブ。しかし、うにくんとおからちゃんは必死の形相で追いかけてきたそうです。とくにおからちゃんは、なんだか心配そうなご様子…。おからちゃんはほのちゃんのことが大好きで、どこかへ行ってしまわないか不安だったのかもしれません。

そこで、次はほのちゃんとおからちゃんが乗車してみることに。試し乗りだけしてほのちゃんを降ろすと、不満に思ったおからちゃんは「プー」とクラクションを鳴らしたとか！どうしてもほのちゃんと離れたくないおからちゃんに、思わずホッコリ…♡

最後はみんなで大はしゃぎ♪

そのあとは、ほのちゃんが一人で乗ったり、車を変えたりして遊んだのだそう。もう1台のミニカーは音楽が鳴る仕様だったそうで、ほのちゃんは体を揺らして楽しそうだったといいます。

しかし、最後はみんなで広い部屋を駆け回って遊んだとか！おもちゃで遊ぶのも楽しいけれど、やっぱり3兄妹で自由に駆け回るのが一番なのかもしれません。ボールを咥えて大満足の表情のおからちゃん、大好きなほのちゃんとたくさん遊べてよかったね♪

仲睦まじい3兄妹の休日の姿に思わずホッコリした人は多い様子。無邪気にコロコロと遊びまわる様子は、見ているだけで元気をもらえます！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。